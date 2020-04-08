MGM uyardı! Gök gürültülü çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılara göre 6 il ve yakınlarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji, ülke genelinde hava sıcaklığı ve rüzgarlarla ilgili değerlendirme yayımladı.
Türkiye’de hava durumu nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı tahminlere göre, Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şınak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığı ve rüzgarla ilgili olarak tahminler ise hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.
Bölgelerde hava durumu nasıl olacak?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ ve Şınak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Denizlerde hava nasıl olacak?
Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında gece saatlerine kadar 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Güney Ege’nin güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, fırtına anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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