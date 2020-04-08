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MGM uyardı! Gök gürültülü çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı! MGM uyardı! Gök gürültülü çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

08 Nisan 2020 Çarşamba 06:24
MGM uyardı! Gök gürültülü çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!  Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılara göre 6 il ve yakınlarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji, ülke genelinde hava sıcaklığı ve rüzgarlarla ilgili değerlendirme yayımladı.

Türkiye’de hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı tahminlere göre, Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şınak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı ve rüzgarla ilgili olarak tahminler ise hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. 

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.

Bölgelerde hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ ve Şınak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Denizlerde hava nasıl olacak?

Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında gece saatlerine kadar 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Güney Ege’nin güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, fırtına anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

 

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Son Güncelleme: 08.04.2020 06:24
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