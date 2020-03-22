Migros, 2 haftada 1000 yeni personel alımı yapacak

Türkiye genelinde koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerini artıran Migros, online gıda platformu olan Sanal Market’te yoğun talep oluşması sonucu bunları karşılayabilmek adına 2 haftada 1000 kişiyi işe alım yapacağını duyurdu. Migros ayrıca Sanal Market üzerinde alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilere de siparişlerinin ücretsiz olarak iletileceğini açıkladı.

Migros İnsan Kaynakları departmanı tarafından yapılan duyuruda, işe alımı yapılacak olan personelin ise Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacağı aktarılırken duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, biz gıda perakendesi çalışanları, yalnızca müşterilerimizin günlük hayatlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaç malzemelerini temin etmekle kalmıyor, hayatlarına dokunuyor ve her zamanki gibi ülkemize iyi geliyoruz. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği, birinci önceliğimiz… Bu süreçte gelişmeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın kılavuz ve yönlendirmelerini sürekli takip ederek koruyucu uygulamalara odaklanıyoruz.

Üniversitelerin tatil edildiği ve pek çok işletmenin hizmete kapandığı bu geçici dönemde, iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyor, bu önemli görevde bizimle birlikte yer alacak çalışma arkadaşları arıyoruz. Bu dönemde başvuran tüm adaylarımızla, görüşmelerimizi online ortamda gerçekleştiriyoruz. Migros ailesi olarak, bu zor günleri de birlikte aşmak üzere yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz.

Migros Sanal Market personel alımı ve Migros ekibine katılmak için başvurular 'basvuru.migros.com.tr' adresi üzerinden yapılabiliyor.