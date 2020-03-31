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Milli dayanışma kampanyasına nasıl katılırım?Milli dayanışma kampanyası hesap numaraları

Cumhurbaşkanının başlatmış olduğu milli dayanışma kampanyasının hesap numaraları ve SMS numarası belli oldu. Peki Milli Dayanışma Kampanyasına nasıl katılabilirim ? kampanyaya nasıl bağış yaparım ? Milli dayanışma kampanyasına mesaj ile nasıl katılırım ? detaylar haberimizde..

31 Mart 2020 Salı 01:26
Milli dayanışma kampanyasına nasıl katılırım?Milli dayanışma kampanyası hesap numaraları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sonrasında biz bize yeteriz Türkiye diyerek milli dayanışma kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kampanyaya destek hemen hemen her kesimden destek buldu. Kampanyaya Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi olarak açıklanan banka hesaplarına veya açıklanan numaralara SMS - mesaj göndererek katılabilirsiniz.

Hesap numalarına bağışın herhangi bir sınırı bulunmamakla birlikte her sms - mesaj ise 10 TL bağış olarak ücretlendiriliyor.

SMS bağışı için ise : KORONA yaz 8119'a gönder

İşte resmi hesap numaraları ; 

Biz Bize yeteriz Türkiyem - Milli Dayanışma Kampanyası tüm bankalar hesap numarası  ve SMS numarası

Son Güncelleme: 31.03.2020 01:37
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