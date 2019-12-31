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Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?

Yılbaşı talihlisi olmamasına karşın bilet masrafını karşılayabileceğiniz Milli Piyango amorti numaraları kaç, 2020 Milli Piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç TL sorularının yanıtı belli oldu. İşte amorti numaraları ve biletlere göre kazanç tutarları.

31 Aralık 2019 Salı 20:41
Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?

Yeni yıla yurt genelinde büyük bir coşkuyla giriliyor ve şansına güvenenler de Milli Piyango bileti alarak yılbaşına milyoner olarak girmeyi istiyor. Yılbaşına şanslı girmek isteyen milyonlarca kişinin en fazla araştırdığı konu başlıkları arasında 2020 amorti numaraları bulunuyor. Bilet alarak şansını deneyen birçok kişi için MPİ amorti numaraları ortaya çıktı.

80 milyon TL’lik büyük ikramiye ve 8 milyon TL ile 2 amorti numara çekilişi 31 Aralık saat 20.00-21.00 arasında tamamlandı. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamlarıdır. 2 tane amorti rakamı çekilir ve 2 rakamdan birisi Milli Piyango biletinizin son rakamıysa, biletinize amorti isabet etmiş olacaktır. Amorti biletler bilet bedelini kazandırır.

2020 Milli Piyango amorti numaraları kaç?

Kamuoyunun huzurunda yapılan yılbaşı özel çekilişinde amorti numaraları; 4 ve 8 oldu.

Amorti çıkan tam bilete 70, yarım bilete 35, çeyrek bilete 17.5 TL ikramiye isabet etti.

Son Güncelleme: 31.12.2019 20:41
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