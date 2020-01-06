Milli Saraylar KPSS Şartsız 125 kamu personeli alımı yapacak.

Milli Saraylar İdaresi'nin yayınladığı duyuruya göre 3 farklı kadroda görevlendirilmek üzere toplamda 125 kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. Lisans ve ön lisans mezunları arasından seçilecek olan personellerin alımına dair başvurular başladı.

Başvuru Genel Şartları:

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU EKRANI

Kurumun yapmış olduğu duyuruya göre başvurular resmi olarak başladı ve işlemler kurumun resmi web sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu bağlamda https://millisaraylar.istanbul.edu.tr/auth adresi üzerinden gerekli şartları yaşıyan kişiler başvurularını gerçekleştirebilirler. Son başvuru tarihi ise 12 Ocak 2020 olarak duyuruldu.