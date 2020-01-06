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Milli Saraylar KPSS Şartsız 125 kamu personeli alımı yapacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından lisans ve ön lisans mezunu olan adaylar arasından restoratör, tekniker ve müze görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartsız 125 kamu personeli alımı ile ilgili başvurular başladı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:35
Milli Saraylar KPSS Şartsız 125 kamu personeli alımı yapacak.

 

Milli Saraylar İdaresi'nin yayınladığı duyuruya göre 3 farklı kadroda görevlendirilmek üzere toplamda 125 kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. Lisans ve ön lisans mezunları arasından seçilecek olan personellerin alımına dair başvurular başladı.

Başvuru Genel Şartları: 

 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 

BAŞVURU EKRANI

Kurumun yapmış olduğu duyuruya göre başvurular resmi olarak başladı ve işlemler kurumun resmi web sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu bağlamda https://millisaraylar.istanbul.edu.tr/auth adresi üzerinden gerekli şartları yaşıyan kişiler başvurularını gerçekleştirebilirler. Son başvuru tarihi ise 12 Ocak 2020 olarak duyuruldu.

Son Güncelleme: 06.01.2020 10:35
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