Milli Savunma Bakanlığı celp ve terhisler için düğmeye bastı

Milli Savunma Bakanlığın'dan açıklama geldi. Korona virüs ile mücadele kapsamında durdurulan terhis ve celp işlemleri tekrardan başlıyor.İşte terhis ve celplerin başlayacağı tarih..

Milli Savunma Bakanlığı celp ve terhisler için düğmeye bastı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ay durdurulan celp ve terhis işlemlerinin tekradan başlayacağını açıkladı. Bakan Aka terhisler için 31 mayıs tarihini , celpler için ise 5 Haziran tarihini işaret etti.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarın açıklamaları ;

''Operasyon bölgelerinde corona virüs vakası yok. TSK'daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiyledi. Onu da başardık. Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz.

31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak.


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