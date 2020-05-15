Milli Savunma Bakanlığı celp ve terhisler için düğmeye bastı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ay durdurulan celp ve terhis işlemlerinin tekradan başlayacağını açıkladı. Bakan Aka terhisler için 31 mayıs tarihini , celpler için ise 5 Haziran tarihini işaret etti.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarın açıklamaları ;

31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak."