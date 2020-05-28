Milli Savunma Bakanlığı tezkere için düğmeye bastı! Terhisler başlıyor

Korona virüs tedbirleri sebebiyle durdurulan terhis işlemleri için bakanlık harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre terhisler 31 mayıs pazar günü başlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tezkere için düğmeye bastı! Terhisler başlıyor
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Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde asker alma ve terhis işlemleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından durdurulmuştu. Bu konuda açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Bir ay süreyle terhisler uzatılmıştı. Bu konuda halkımız, asil milletimiz, Mehmetçiğimizin kıymetli aileleri bizleri destekledi, bunun ülkemizin, halkımızın hayrına olacağını herkes ferasetiyle anladı. Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. İnşallah 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak gözetim altına alındılar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı. İnşallah 31 Mayıs'tan itibaren gençlerimizi sağlıklı bir şekilde birliklerinden yolcu edip, terhislerini sağlayacağız. Diğer taraftan da yeni celp kapsamında gençlerimizin de sağlıklı şekilde birliklerine katılabilmesi için her türlü tedbiri aldık. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile garnizon komutanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında askere gelecek gençlerimize 3-4 gün öncesinde PCR testi yapılacak" ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Gerek yurt içi, gerekse sınır ötesinde terörle mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Akar, "FETÖ dahil olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.


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