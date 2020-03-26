Milli Savunma Bakanlığı'ndan Koronavirüs Tedbirleri! İşte Alınan Yeni Kararlar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şuan için gündemde olan koronavirüs salgını ile ilgili TSK'de alınmış olan tedbir ve önlemlerin izlendiğini ve alınan önlemlerinin daha da çok geliştirildiğini ve yine bunun yanında oluşabilecek olan durumlar karşısında planların yapılmasını açıkladı. Bunlar ile beraber Hulusi Akar, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ni oluşturmuş bulunmaktadır. İşte, Milli Savunma Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Koronavirüs Tedbirleri!

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınının daha fazla yayılmaması için alınan önlemler ve yapılan çalışmalar devam etmektedir. Tüm resmi kurumlardan gelen açıklamalar ve uygulamalar sonucuna bakacak olursak tüm kurumlar olmak üzere her yer almış olduğu önlem ve tedbirlerini kamuoyuna duyurmaktadır. En son ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan önlem ve tedbirler kamuoyuna duyuruldu. Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın yapmış olduğu açıklamarda yer alan tedbirlerde büyük önemi olan detaylar yer almaktadır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevlerine, görevli personellerle mücbir sebeple konaklayanlar hariç kimse alınmayacak." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan tüm eğitim kurumları ile ilgili olan alınan bazı kararlar da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklık getirildi. Hulusi Akar bu açıklamasında; "Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar ülkemizde yaşanılan olumsuzluklar nedeni ile tatil edildi. Bu tarihte yeni bir değerlendirme yapılarak açılıp açılmayacağına karar verilecek." dedi.