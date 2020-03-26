İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
91528
ALTIN
335.107
DOLAR
6.3960
STERLİN
7.7709
EURO
7.0640

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Koronavirüs Tedbirleri! İşte Alınan Yeni Kararlar!

Koronavirüs salgının tüm dünya geneline yayılması ile birlikte tüm resmi kurumlar ve birimler tarafından tedbirler alınmaya devam etmektedir. En son ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni kararlar açıklandı. İşte, Milli Savunma Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri! İşte alınan yeni kararlar...

26 Mart 2020 Perşembe 23:15
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Koronavirüs Tedbirleri! İşte Alınan Yeni Kararlar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şuan için gündemde olan koronavirüs salgını ile ilgili TSK'de alınmış olan tedbir ve önlemlerin izlendiğini ve alınan önlemlerinin daha da çok geliştirildiğini ve yine bunun yanında oluşabilecek olan durumlar karşısında planların yapılmasını açıkladı. Bunlar ile beraber Hulusi Akar, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ni oluşturmuş bulunmaktadır. İşte, Milli Savunma Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Koronavirüs Tedbirleri!

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınının daha fazla yayılmaması için alınan önlemler ve yapılan çalışmalar devam etmektedir. Tüm resmi kurumlardan gelen açıklamalar ve uygulamalar sonucuna bakacak olursak tüm kurumlar olmak üzere her yer almış olduğu önlem ve tedbirlerini kamuoyuna duyurmaktadır. En son ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan önlem ve tedbirler kamuoyuna duyuruldu. Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın yapmış olduğu açıklamarda yer alan tedbirlerde büyük önemi olan detaylar yer almaktadır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevlerine, görevli personellerle mücbir sebeple konaklayanlar hariç kimse alınmayacak." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan tüm eğitim kurumları ile ilgili olan alınan bazı kararlar da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklık getirildi. Hulusi Akar bu açıklamasında; "Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar ülkemizde yaşanılan olumsuzluklar nedeni ile tatil edildi. Bu tarihte yeni bir değerlendirme yapılarak açılıp açılmayacağına karar verilecek." dedi.

 

Son Güncelleme: 26.03.2020 23:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ehliyet yenileme ve yeni kimlik alma için son tarih ertelendi!
Ehliyet yenileme ve yeni kimlik alma için son tarih ertelendi!
İçişleri'nden genelge! Mahalle ve semt pazar yerlerine düzenleme geldi
İçişleri'nden genelge! Mahalle ve semt pazar yerlerine düzenleme geldi
Koronavirüsünde son durum! 16 kişi daha hayatını kaybetti, Toplam can kaybı 75'e yükseldi
Koronavirüsünde son durum! 16 kişi daha hayatını kaybetti, Toplam can kaybı 75'e yükseldi
Semt pazarları açık kalacak mı, kapanacak mı? Bakan Soylu açıkladı!
Semt pazarları açık kalacak mı, kapanacak mı? Bakan Soylu açıkladı!
Bakırköy Adliyesinde koronavirüs vakası çıktı mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesinde koronavirüs vakası çıktı mahkemeler karantinaya alındı
Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi; Yöre halkı önlem telaşında
Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi; Yöre halkı önlem telaşında

Popüler Haberler

Burcu ile Hafta Sonu bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı? Burcu ile Hafta Sonu yeni bölüm ne zaman?
Survivor Meryem diskalifiye oldu! Yerine yarışmacı gidecek mi, ne olacak?
Sumak nedir, en çok hangi bölgelerde yetişir? Sumağın faydaları nelerdir? Sumak çayı tarifi
Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 2020 sigara fiyatları nedir?
Bugün Tv'de hangi film ve diziler var? 26 Mart 2020 Perşembe Show Tv, Star Tv Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 tv yayın akışı
Nöbetçi noter sorgulama 27 Mart Cuma Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Karabük'te görülen binlerce çekirge korkuttu! Çekirge istilası ne durumda, nereye yöneldi?
Mucize Doktor gelecek hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Nisan Perşembe Fox TV Mucize Doktor var mı, yok mu?
Corona virüsü kargo paketlerinden bulaşabilir mi, kargo paketleri nasıl teslim alınmalı?
Savaşçı dizisi 29 Mart Pazar günü yeni bölüm yayınlanacak mı? Savaşçı yeni bölüm var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Düdüklü tencere neden patlar? Nasıl kullanmalı?
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 27 Mart Cuma 2020
En güzel miraç kandili mesajları - Miraç Kandili resimli ve dualı mesajları
Çekimleri ertelenen yabancı dizi ve filmler hangileri?
Eurovision 2020 corona virüs nedeni ile iptal edildi!
Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlanacak mı? 30 Mart Pazartesi Zalim İstanbul neden yok?
Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisinde oynayacak mı?
Windows 10 Türkçe ISO indirme ve Windows 10 USB’si oluşturma işlemleri
Bebek Geliyorum Demez TV'de İlk Kez 30 Mart Pazartesi 20.00'de Kanal D'de
Vaka sayısı kaç oldu? 26 Mart 2020 Perşembe Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son durum ne? Kaç hastamız var?
Sumak suyu mu, sarımsak mı? hangisi koronavirüs’e karşı bağışıklığı güçlendirmede etkilidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.