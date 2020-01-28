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Milli Savunma Komisyonuna yeni teklif! Polis-Bekçi-Astsubay-Subay ve Uzman Erbaş alımında değişiklik teklif edildi

Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerine yapılan asker ile kolluk kuvveti personeli alımı ile ilgili Milli Savunma Komisyonuna yeni teklif sunuldu. Polis-Bekçi-Astsubay-Subay ve Uzman Erbaş alımında değişiklik yapılabilir.

28 Ocak 2020 Salı 00:37
Milli Savunma Komisyonuna yeni teklif! Polis-Bekçi-Astsubay-Subay ve Uzman Erbaş alımında değişiklik teklif edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinde polis ve Milli Savunma Bakanlığı birimlerinde asker olarak görev almak isteyen on binlerce kişi için umut veren bir gelişme yaşanabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına renk körlüğüne bağlı olarak giremeyen adaylar için umut verici bu gelişme ise Cumhuriyet Halk Partisi Millet Vekili Ali Çelebi'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle ortaya çıktı.

TBMM Komisyonuna Sunuldu

CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle Emniyet Teşkilat Kanunu ve TSK Personel Kanununda değişiklik yapılmasını talep etti. Kanun teklifi ile renk körü lişilerin EGM ve TSK kurumlarında istihdam edilmesinin amaçlandığının altı çizildi.

İlgili kanun teklifi geçen sene Milli Savunma Komisyonuna taşınmıştı. Teklif sırada bekliyor ve kabul edilmesi halinde uzman erbaş, sözleşmeli er, astsubay ve subay ile polis ve bekçi alımı yapılırken renk körlüğü bir kıstas olmayacak.

Son Güncelleme: 28.01.2020 00:37
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