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Milyonların sorunu EYT'de son gelişmeler neler? EYT düzenlemesi ne zaman yapılacak, yapılacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum merak ediliyor. Milyonların sorunu olan EYT'de son gelişmelerin neler olduğu araştırılıyor. EYT düzenlemesi ne zaman yapılacak, yapılacak mı diye soranlar için işte, detaylar…

01 Mayıs 2020 Cuma 21:40
Milyonların sorunu EYT'de son gelişmeler neler? EYT düzenlemesi ne zaman yapılacak, yapılacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Meclise sunulan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 38, erkekler ise 43 yaşında emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için sigortalılık prim ödeme gün sayısını ve süresi dolduğu halde yüz binlerce kişi, yaş şartını tamamlayamadığı için emekli olamıyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT gelişmelerini MHP’den gelen yasa teklifi hızlandırmıştı. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde kadınlar ise 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olabilecekti. Fakat yasa teklifi oy çoğunluğu ile kabul edilmedi.

 

 

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 21:40
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