Milyonların sorunu EYT'de son gelişmeler neler? EYT düzenlemesi ne zaman yapılacak, yapılacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Meclise sunulan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 38, erkekler ise 43 yaşında emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için sigortalılık prim ödeme gün sayısını ve süresi dolduğu halde yüz binlerce kişi, yaş şartını tamamlayamadığı için emekli olamıyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT gelişmelerini MHP’den gelen yasa teklifi hızlandırmıştı. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde kadınlar ise 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olabilecekti. Fakat yasa teklifi oy çoğunluğu ile kabul edilmedi.

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