Minik Zeynep, babasını Afrika'dan getiren kişiye 10 kutu şeker sözü verdi

Zehra Çınar ile El Hadji Thiam, 5 yıl önce evlenerek Antalya'ya yerleştiler. El Hadji Thiam, evlendikten 3 ay sonra bir inşaat şirketinde çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya gitti. Orada çalıştığı sırada Türkiye'deki oturma izni iptal edildi ve uzunca bir süre geri dönemedi.

Daha sonra işlemlerin tamamlanmasıyla Türkiye'ye gelen Thiam, kızı'i de 3 aylıkken görebildi. Yeniden çalışmak için ülkesine geri dönen El Hadji Thiam, bu süre içerisinde Antalya'ya dönemedi. Ailesi ve kızı Zeynep'le sadece cep telefonu üzerinde görüntülü olarak görüşebilen El Hadji Thiam, kayınvalidesi Songül Çınar'ın davetiyle Türkiye'ye gelmesi için izin aldı fakat tam dönüş hazırlığı yaparken, bu kez dekapsamında alınan seyahat yasağına takıldı.

Uuznca bir süredir babasını göremeyen ve yasaklardan dolayı bir süre daha göremeyeceğini öğrenerek gözyaşı döken Zeynep, babasını getirene hediye vermek istediğini söyledi. Babasının kendisini sevdiğinden emin olduğunu ve onu çok özlediğini anlatan Zeynep Thiam, “Babam gelmese de beni çok sevdiğini biliyorum. Onu sadece cep telefonuyla görüntülü aradığımda görebiliyorum. Babamı çok özledim gelebilirse iyi olacak. Babamı getirene 10 kutu şeker vereceğim" diye konuştu.

