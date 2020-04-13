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Miras için babasını gözlemenin içerisine koyduğu tarım ilacıyla zehirledi

Aydın'ın Didim ilçesinde 36 yaşındaki bir kadın babasını miras için tarım ilacı koyduğu gözleme ile zehirledi. Babasının ölümüne erkek kardeşinin de hastanelik olmasına neden olan kadın kendisine yardım eden iki kişiyle birlikte tutuklandı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:13
Miras için babasını gözlemenin içerisine koyduğu tarım ilacıyla zehirledi

Aydın'a bağlı Didim ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı Efeler Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre 3 Nisan tarihinde Ali Karateke ve oğlu, hayır olarak getirildiği söylenilen gözlemeyi yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Didim Devlet Hastanesine gittiler. Hastanede mideleri yıkarak tedavi edilen baba oğul aynı gün taburcu olarak evlerine döndüler fakat baba Karateke, 4 Nisan günü sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ali Karateke'nin ölümüyle ilgili şüpheye düşen polis olayın araştırılması için özel bir ekip kurdu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı araştırmaya başlayınca mahallede bir haır dağıtılmadığı hiçbir eve gözleme götürülmediğini öğrendi.

Maktul Karateke'nin yaşadığı evin çevresindeki mobese kameralarını inceleyen ekipler, bir ticari taksinin eve yanaştığı ve içinden inen bir şahsın eve gözleme bıraktığını, taksinin de Nazilli'de faaliyet gösterdiğini belirledi.

Durağa giderek taksicinin ifadesini alan ekipler şoförün ifadesinde aracının Ali Karateke'nin kızı B.T (36) ve erkek arkadaşı N.K tarafından kiralandığını, ikilinin İ.Y'ye bir poşet verdiğini ve onun da içinde gözleme olan poşeti Karateke'nin evine götürdüğünü belirtmesi üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkardılar ve belirlenen adreslerine yapılan operasyonla yakaladılar.

MİRAS İÇİN BABASINI ÖLDÜRMÜŞ!

Gözaltına alınan B.T, N.K ve İ.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.T'nin, cinayeti erkek arkadaşının planladığını, babası ve ağabeyinin ölmesi halinde mirasın kendilerine kalacağını söylediği ve babasının gözleme sevdiğini bildiği için içine tarım ilacı kattığını itiraf ettiği bildirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
BabaMirasAydınDidimZehirli Gözleme
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