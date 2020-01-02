Misafirin yanında oturmadı diye karısını kaynar suyla haşladı!

Karabük'te 17 yıllık eşi tarafıdan sürekli şiddet gören 41 yaşındaki Gülten A. son olarak eşinin üzerine kaynar su dökmesiyle haşlandı. Misafirin yanında oturmadığını söyleyerek kaynar su döken eşi tarafından yanan kadın yaşadıklarına dayanamayıp annesinin evine sığındı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2 Çouk annesi kadın, savcılıpa verdiği ifadesinde eşi İsmail A.'nın kendisini sürekli dövdüğünü ve son olarakta üzerine kaynamış su dökerek vücudunda yanıkların oluşmasına neden olduğu için şikayetçi olduğunu belirtti.

Savcılı ise Gülten A.'nın şikayetini değerlendirmeye alarak eşini kaynar su ile haşlayan İsmail A.'ya 1 ay evden uzaklaştırma verirken, Gülten A. ise 8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine yerleşti.



Yıllardır gördüğü şiddeti çocukları için yakınlarına bile anlatmadığını söyleyen Gülten A., “ Ben çocuklarım için kaç yıldır yaptığı şeylerin üstünü kapatıyordum. Belki düzelir dedim ama düzelmez. Kaynar su ile haşlayınca ve artık dayanamadım. 2. derece yanık var ve kolumu bile döndüremiyorum. Ben yine de anneme kazayla döküldü desem de inanmadı. Çocuklarımın üzerine yemin ettirince gerçekleri söyledim” dedi.

Vücudunun nasıl yandığı ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayantalihsiz kadımn, "Mutfakta süt kaynatıyordum ve o sırada kaynanamda mutfakta benim yanımdaydı. Eşim misafirin yanında oturmadınız diye ocakta kaynayan çaydanlığı alıp 8 yaşındaki çocuğumun gözü önünde üzerime fırlattı. 17 yıllık evliyim. Daha önce hep beni döverek darp ediyordu. Biri 15 diğeri 8 yaşında iki çocuğum var. Büyük olum Safranbolu'da yatılı yurtta kalıyor. Çocuklarım için sabredip hep üstünü kapatıp kimseye söylemiyordum. Yıllardır zaman zaman hep şiddet uyguluyordu. Tansiyon, şeker ve kalp hastalığım var diyerek işin içinden çıkıyordu. Artık dayanılmaz duruma gelince annem ve ben ayrı ayrı savcılığa suç duyurusunda bulundum ve 1 ay uzaklaştırma aldı. Ben şimdi annemin evinde kalıyorum” diye konuştu.