İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115751
ALTIN
292.266
DOLAR
5.9551
STERLİN
7.8513
EURO
6.6665

Misafirin yanında oturmadı diye karısını kaynar suyla haşladı!

Karabük’te oturan ve 17 yıllık evli olan Gülten A. misafirin yanında oturmadığı içi eşi tarafından kaynar suyla haşlandı. Sürekli şiddet gördüğünü öne süren kadın savcılığa suç duyurusunda bulunarak annesinin yanına yerleşti.

02 Ocak 2020 Perşembe 15:13
Misafirin yanında oturmadı diye karısını kaynar suyla haşladı!

Karabük'te 17 yıllık eşi tarafıdan sürekli şiddet gören 41 yaşındaki Gülten A. son olarak eşinin üzerine kaynar su dökmesiyle haşlandı. Misafirin yanında oturmadığını söyleyerek kaynar su döken eşi tarafından yanan kadın yaşadıklarına dayanamayıp annesinin evine sığındı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2 Çouk annesi kadın, savcılıpa verdiği ifadesinde eşi İsmail A.'nın kendisini sürekli dövdüğünü ve son olarakta üzerine kaynamış su dökerek vücudunda yanıkların oluşmasına neden olduğu için şikayetçi olduğunu belirtti.

Misafirin yanında oturmadı diye karısını kaynar suyla haşladı!

Savcılı ise Gülten A.'nın şikayetini değerlendirmeye alarak eşini kaynar su ile haşlayan İsmail A.'ya 1 ay evden uzaklaştırma verirken, Gülten A. ise 8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine yerleşti.


Yıllardır gördüğü şiddeti çocukları için yakınlarına bile anlatmadığını söyleyen Gülten A., “ Ben çocuklarım için kaç yıldır yaptığı şeylerin üstünü kapatıyordum. Belki düzelir dedim ama düzelmez. Kaynar su ile haşlayınca ve artık dayanamadım. 2. derece yanık var ve kolumu bile döndüremiyorum. Ben yine de anneme kazayla döküldü desem de inanmadı. Çocuklarımın üzerine yemin ettirince gerçekleri söyledim” dedi.

Misafirin yanında oturmadı diye karısını kaynar suyla haşladı!

Vücudunun nasıl yandığı ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayantalihsiz kadımn, "Mutfakta süt kaynatıyordum ve o sırada kaynanamda mutfakta benim yanımdaydı. Eşim misafirin yanında oturmadınız diye ocakta kaynayan çaydanlığı alıp 8 yaşındaki çocuğumun gözü önünde üzerime fırlattı. 17 yıllık evliyim. Daha önce hep beni döverek darp ediyordu. Biri 15 diğeri 8 yaşında iki çocuğum var. Büyük olum Safranbolu'da yatılı yurtta kalıyor. Çocuklarım için sabredip hep üstünü kapatıp kimseye söylemiyordum. Yıllardır zaman zaman hep şiddet uyguluyordu. Tansiyon, şeker ve kalp hastalığım var diyerek işin içinden çıkıyordu. Artık dayanılmaz duruma gelince annem ve ben ayrı ayrı savcılığa suç duyurusunda bulundum ve 1 ay uzaklaştırma aldı. Ben şimdi annemin evinde kalıyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KarabükKadına şiddetKaynar SuYanık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü dergiye konu oldu! Göbeklitepe neden bu kadar önemli? Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?
Dünyaca ünlü dergiye konu oldu! Göbeklitepe neden bu kadar önemli? Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?
TOGG'dan yerli otomobil ön siparişlerine ilişkin Kamuoyu açıklaması
TOGG'dan yerli otomobil ön siparişlerine ilişkin Kamuoyu açıklaması
Fatih'te battaniyeye sarılı şekilde bir ceset bulundu
Fatih'te battaniyeye sarılı şekilde bir ceset bulundu
Meteoroloji'den uyarı ! Akşam saatlerinde İstanbul'a kar düştü! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Meteoroloji'den uyarı ! Akşam saatlerinde İstanbul'a kar düştü! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!

Popüler Haberler

Youtube Premium ücretsiz nasıl kullanılır? YouTube Premium ücretsiz kullanma yöntemleri
2020 Ocak ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Ocak burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
SGK sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir ne demektir?
Günlük burç yorumları 3 Ocak 2020 Cuma - Gündelik hayatınıza yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek?
SSK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK borç sorgulama ve öğrenme işlemleri
Araç Muayenesinde hangi evraklar isteniyor? TÜVTÜRK araç muayenesine gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler
2020 pasaport alımı için gerekli evraklar nelerdir? Pasaport işlemleri ve gerekli evrakları
En kolay anında kredi veren bankalar
SGK Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK Borç yapılandırma işleminin şartları
Almanya’dan Türkiye’ye gelmek için hangi işlemler yapılır? Almanya'dan Türkiye'ye geliş vize ve pasaport işlemleri
Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?
Web-tapu sistemi nedir? Tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden işlem başvurusu
2020'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?
SSK fizik tedavi ücretini karşılıyor mu? SGK fizik tedavi ücreti karşılaması için gerekli şartlar ve detayları
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
2020 çevre temizlik vergisi ne kadar? Çevre temizlik vergisi 2020 yılı ücretleri
Benim Adım Melek bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D Azize dizisi neden final yapmadı? Azize neden yayından kaldırıldı?
Ferhat İle Şirin neden yayından kaldırıldı? Ferhat ile Şirin final bölümü neden yayınlanmadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.