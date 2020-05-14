MİT'ten PKK operasyonu! Sözde üst düzey yönetici Galya Bekir etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bir operasyon düzenledi. PKK'ya nefes aldırmamayı hedefleyen MİT, gerçekleştiridiği sınır ötesi operasyonla PKK/KCK’nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi, 'Berivan Sarya' kod adlı Galya Bekir’i etkisiz hale getirdi.

Bir süredir takibe alınan ve YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu Galya Bekir, Irak'ın kuzeyinde bulunan Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Adı geçen terör örgütü üyesinin PKK'ya 2002'de Suriye'den katıldığı ve sorumlu seviyede Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Uzmanlar; söz konusu örgütün silahlı sorumlularından olan teröristin etkisiz hale getirilmesi ile birlikte, bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflamasını ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşanacağını düşünüyorlar.