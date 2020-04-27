Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, Nur Yerlitaş kimdir?

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir çok televizyon programından tanıdığımız sempatik modacı Yerlitaş 65 yaşındaydı.

Acı haberi yakın arkadaşı Cenk Eren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cenk Eren,"Çok çok üzgünüm çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili Nur Yerlitaş'i kaybettik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

1955 İstanbul doğumlu modacı, tasarımcı. Kariyerine İtalya’dan getirdiği moda aksesuarlarını satarak başlayan Yerlitaş, zamanla moda dünyasının aranan isimlerinden biri oldu. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ve daha nice sanat dünyasının yıldızlarını giydirdi. Anne tarafı arap, baba tarafı da Karadenizlidir.

Katıldığı programlar:

Bak Kim Dans Ediyor (2007)



Yemekteyiz (2010)Bugün Ne Giysem (2011)Bu Tarz Benim (2014)İşte Benim Stilim (2015-2017)