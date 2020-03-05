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Moskova'daki Liderler arasındaki İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Moskova'da geçen zirve sonrasında heyetler arası görüşmelerde yapıldı. Gerçekleşen toplantılar sonrası ise alınan kararlar ile ilgili mutabakat metni kamuoyuna açıklandı.

05 Mart 2020 Perşembe 22:37
Moskova'daki Liderler arasındaki İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı

İdlib'de yaşanan gelişmelerden dolayı Moskova'da düzenlenen bir topnatıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşme 5 saat 40 dakika sürmesinin ardından sona erdi. İkili göşmenin ardından heyetler arası görüşmelerinde tamamlandığı toplantı sonrasında alınan kararlar ile ilgili açıklama yapıldı.

Zirve topalntısı sona erdikten sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki ülkenin üzerinde anlaştığı mutabakat metnini kamuoyuna açıkladılar. Mutabakata göre ise İdlib'de gece yarısından itibaren ateşkes kararı alındığı belirtildi.

Karara göre İdlib bölgesinde ateşkes bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye rejimin yapabileceği saldırılara cevap verme hakkını saklı tutacaktır" derken Putin ise "Kritik durumlarda uzlaşabiliyorduk, bugün de öyle oldu" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin İdlib eyaletinde Cuma günü 00.01 itibarıyla ateşkes ilan edileceği karar ile ilgili Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarınca okunan anlaşma metni şöyle ifade edildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki ateşkes rejiminin uygulanmasının garantörleri olarak (bundan sonra taraflar olarak anılacaktır), Suriye Arap Cumhuriyeti’nde Gerginliği Azaltma Bölgeleri Oluşturulmasına İlişkin 4 Mayıs 2017 tarihli Muhtıra ve İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin 17 Eylül 2018 tarihli Muhtıra’yı hatırda tutarak, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini yineleyerek,

Terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldırılması yönündeki kararlılıklarını yinelerken, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini kabul ederek, Suriye ihtilafının askeri çözümünün olamayacağının ve ihtilafın yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, Birleşmiş Milletler’in kolaylaştırıcılığında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğinin altını çizerek, İnsani krizin daha da kötüleşmesinin önlenmesinin, sivillerin korunmasının, ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere önkoşulsuz ve ayrım gözetmeksizin koruma ve insani yardım sağlanmasının, keza ülke içinden yerinden edilmelerin önlenmesi ile mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önemini vurgulayarak;

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

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