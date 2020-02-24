Motorsikletiyle çarptığı aracın ön camından giren kadının feci ölümü

Muğla Ortaca'da dün akşan saat 22.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. 41 yaşındaki Ümmü Yeşil Tatlı isimli bir kadın motorsikletiyle Ortaca ilçe merkezi yönüne giderken aynı yönde ilerleyen B.H.'nin kullandığı otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkiisyle motorsiklet sürücüsü kadın otomobilin ön camından içeri girdi. Otomobil sürücüsü ise kazaya rağmen yaralıyla birlikte yoluna devam etti.

Aracıyla olay yerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkyaki sanayi sitesine giden araç sürücüsü aracını orada bırakıp hızla bölgeden uzaklaştı. Görgü tanıkları ise durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede geniş çapta bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, kazaya neden olan otomobili 6 kilometre mesafedeki Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş bir halde buldu. Otomobilin içerisinde bulunan ve ağır yaralı olan Tatlı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer taraftan Jandarma be polis ekipleri, sürücü B.H.'nin adresini tespit ettikten sonra baskın yaparak kazaya karışan B.H.'yi gözaltına alarak emniyet Müdürülüğüne götürdüler.

