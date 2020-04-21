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Motosiklet test sürüşü facia ile bitti!

Amasya'da Kerim Gül isimli 19 yaşındaki genç yeni aldığı motosikleti ile test sürüşü yaparken kamyonetle ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kerim Gül ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastane'de hayatını kaybetti.

21 Nisan 2020 Salı 16:11
Motosiklet test sürüşü facia ile bitti!

Üzücü kaza dün Amasya'da meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 19 yaşındaki Kerim Gül kendi birikimiyle almış olduğu yeni motosikleti ile trafiğe test sürüşüne çıktı. Trafikte yeni aldığı motosikleti sürerken kontrolden çıkıp Sedat Taştemür (45) yönetimindeki 05 AAV 896 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kerim Gül, ağır yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gül, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Amasya Motosiklet KazasıKerim GülMotosiklet Kazası Amasya
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