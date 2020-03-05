MSB, Bahar Kalkanı Harekatında son gelişmeleri açıkladı

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nad son 24 saat içerisinde yaşananlar Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden detaylı olarak açıklandı.

Saldırıların gece boyunca havadan ve karadan devam ettiğini vurgulanan açıklamada "Son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MSB’nin Twitter adresinden yapılan Harekata ilişkin açıklamada şöyle denildi:

“Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir.”