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MSB, Bahar Kalkanı Harekatında son gelişmeleri açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili son 24 saatte yaşananları açıkladı. Gece boyunca saldırıların devam edildiği belirtilen açıklamada 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

05 Mart 2020 Perşembe 13:44
MSB, Bahar Kalkanı Harekatında son gelişmeleri açıkladı

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nad son 24 saat içerisinde yaşananlar Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden detaylı olarak açıklandı. 

Saldırıların gece boyunca havadan ve karadan devam ettiğini vurgulanan açıklamada "Son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MSB’nin Twitter adresinden yapılan Harekata ilişkin açıklamada şöyle denildi:

“Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir.”

Anahtar Kelimeler:
TSKIdlibMsbSon DurumBahar Kalkanı Harekatı
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