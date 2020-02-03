MSB Bakanı Akar'dan İdlib saldırısı açıklaması; 76 rejim mensubu asker öldürüldü!

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de Esad rejimi unsurlarının gerçekleştirdiği yoğun topçu atışı saldırısı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinden 5 asker şehit düşmüş 3 sivil de hayatını kaybetmişti. Yaşanan saldırının hemen ardından TSK İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi’ne giden MSB Baknı Akar burada birlik komutanları ile bir araya geldi.

Suriye sınırının sıfır noktasında komutanlarla kritik bir toplantı yapan Bakan Akar, toplantının hemen ardından bir açıklama yaparak Soçi ve Astana’da belirlenen mutabakatlar kapsamında başlatılan sürecin devam ettiğini belirtti ve bugüne kadar çeşitli ateşkeslerin ilan edilmesine rağmen her defasında Rejim tarafından bu ateşkeslerin bozulduğunu ve sürekliliğin sağlanamadığını vurguladı.

Bölgede bulunan TSK unsurlarına gerekli desteğin sağlandığını ve takviye olarak bazı intikaller planlanarak bölgeye icra edildiğini aktaran Bakan Akar, açıklamasında "Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen rejim taraftarlarının gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açarak 5 askerin şehit edildiği ve 3 sivilinde hayatını kaybetmesine neden olduğu saldırının ardından talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir. Diğer taraftan da bizim şehit ve yaralılarımız var.” ifadelerini kullandı.

Toplantının hemen ardından Bakan Hulusi Akar ile birlikte ve TSK komuta kademesi, Hatay Devlet Hastanesini ziyaret ederek İdlib'deki saldırıya ilişkin buradan yaptığı konuşmada "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

