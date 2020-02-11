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MSB duyurdu! İdlib bölgesindeki rejim unsurları etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib bölgesinde 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini ve aynı zamanda mühimmat depoları ve uçaksavarlarının imha edildiğini açıkladı.

11 Şubat 2020 Salı 21:39
MSB duyurdu! İdlib bölgesindeki rejim unsurları etkisiz hale getirildi


Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib bölgesinde Türk silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı düzenlenen  saldırı sonrasında 5 askerimiz şehit düşmüş 5 askerimiz de yaralanmıştı. Saldırı sonrası Moskova'dan Türkiye’nin kısa süre içinde 13 şehit verdiği İdlib ile ilgili kritik bir açıklama yapılmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov, İdlib’deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, Moskova yönetiminin Suriye konusundaki Rusya-Türkiye anlaşmasının uygulanması gerektiği inancını taşıdıklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İdlib'de yaşanan saldırılar sonrası yaptıpı açıklamada, “Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib’de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu. 

Milli Savunma Bakanlığı ise resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında, “İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
IdlibSuriyeSaldırıMsbRejim Unsurları
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