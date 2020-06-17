MSB görüntüleri paylaştı! İnleri başlarına yıkıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerde ve sınır dışında terör örgütlerine ve uzantılarına göz açtırmıyor.Kuzey Irak bölgesinden son günlerde artan taciz ateşlerine karşılık TSK düğmeye basmış ve geçtiğiniz akşam Pençe-Kartal operasyonu ile çok sayıda f16 uçağı bölgeyi bombardımana tutmuş ve terör örgütlerinin inlerini yerle bir etmişti.

Bu operasyondan sonrada dün gece Pençe - Kaplan operasyonu başlatıldı ve bu kapsamda bir çok askeri birlik SİHA'larında yardımlarıyla sınır ötesine intikalde bulundu ve yerli milli silahlarımız olan Fırtına Obüsleri ve roketatarlar ile bir çok terörist hedef vuruldu.

Operasyon ile ilgili duyuru Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapıldı. Yapılan paylaşımda Hava Kuvvetlerinin başlatığı operasyon kapsamında haftanin bölgesinde bir çok hedefin vurulduğu ve yerle bir edildiği bildirildi.