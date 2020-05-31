MSB'nin ertelediği terhisler bugün başladı, 66 bin asker kışlalarından ayrılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) koronavirüsü salgınında alınan tedbirler kapsamında terhislerin 1 ay uzatıldığını duyurmuştu. Belirlenen sürenin dolması ile birlikte bugün 66 bin asker kışlalarından ayrılmaya başladı.

MSB'nin ertelediği terhisler bugün başladı, 66 bin asker kışlalarından ayrılıyor
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Türkiye'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını görülmesinin ardında alınan tedbirler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terhis günü gelmiş erlerin terhislerinin 1 ay ertelenediğini duyurmuştu. Bakan Hulusi Akar daha sonra yaptığı bir açıklamada, terhislerin 31 Mayıs'ta başlayacağını açıklarken “Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu terhis ise 66 bin askeri kapsarken yükümlü erler bugünden itibaren terhis belgelerini alarak evlerine gidebilmek için kışlaraı ve birliklerinden ayrılmaya başladılar.

Terhisler tamamlandıktan sonra ise yaklaşık 53 bin yükümlünün celp işlemleri başlayacak.MSB'den yapılan duyuruya göre, 5 Haziran'dan itibaren silah altına alınacak olan yükümlüler sevk belgelerini 1-5 Haziran tarihleri arasında almaları gerekecek ve bu nedenle sevk tarihinden dört gün önce e-Devlet üzerinden KOVID-19 anketini dolduracaklar. Zorunluluk olarak sunulan bu anket sonrasında yönlendirilecekleri sağlık kuruluşlarında KOVID-19 testlerini yaptıracaklar. 

Test sonucu pozitif çıkan veya "temaslı listesi"nde yer alanların askere sevkleri tedavi süresi belirlenecek ve bu süre zarfında celp işlemleri ertelenecek. Test sonucunda KOVID-19 şüphesi veya tanısı bulunmayanlar ise sevk belgelerini e-Devlet'ten alacaklar. Söz konusu testleri yaptırmayanlar ise askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacak.

Bedelli askerlik başvurusu ile ilgili sevk tarihi ise 20 Haziran olarak belirlendi. Sevk belgesi 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Devlet kanalıyla duyurulacak. 11 Nisan 2020 celbinde sevki ertelenen bedelli askerlerin sevkleri ise 29 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. 20 Haziran ve daha sonraki dönemlerde silah altına alınacak bedelli askerlerin işlemleri ise MSB'nin daha önceden planladığı tarih ve birliklerinde devam edecek.


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