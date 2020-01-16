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MSB son dakika olarak duyurdu! Barış Pınarı Bölgesi'nden 3 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika açıklaması yaparak Barış Pınarı Bölgesi'nde 3 askerin şehit düştüğünü bildirdi.

16 Ocak 2020 Perşembe 23:21
MSB son dakika olarak duyurdu! Barış Pınarı Bölgesi'nden 3 asker şehit düştü

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 3 askerin şehir olduğu bilgisini duyurdu.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde saat 16.30'da yol kontrolünün yapıldığı sırada bombalı aracın patlatılması sonucu meydana gelen saldırı sonrasında Şehit olan 3 askerin Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı olduğu belirtildi. Yapılan açıklama MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadeleri kullanılırken; "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 00:47
Anahtar Kelimeler:
ŞehitSuriyeMsbBarış Pınarı
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