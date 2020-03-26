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MSB talimat verdi, maske üretimi iki katına yükseltildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığa bağlı fabrika fabrika ve dikimevlerine talimat göndererek günlük maske üretimin hızlanmasını istedi. Bakan Akar'ın talimatı doğrultusunda üretime hız verilen fabrikalarda bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarıldı.

26 Mart 2020 Perşembe 11:07
MSB talimat verdi, maske üretimi iki katına yükseltildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında çok fazla talep edilen maskelerin üretimine yönelik Milli Savınma Bakanlığı'da harekete geçti Bakan Hulusi Akar'ın verdiği talimat üzerine, Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde üretim çalışmaları hızlandırıldı.

MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü, Bakanlıktan gelen talimat doğrultusunda günlük maske üretim miktarlarını iki katına çıkarak 400-500 bin adet maskeyle hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de halkın talebini de karşılayacak şekilde çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

Fabrikanın Müdürü Turgay Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada maske üretim kapasitelerini 2 kat artırdıklarını söyledi ve "Cerrahi maske dediğimiz bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100- 150 bine çıkaracağız. Ayrıca aylık 15 bin civarında panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle tüm bu üretim oranlarını iki, üç katına çıkarmak mümkün" diye konuştu. Topaloğlu ayrıca, KBRN tipi maskelerde kullanılan aliminyum gövdeli süzgeçler ve panoramik maskelerde kullanılan plastik gövdeli süzgeçler ile ilgili olarakta fabrikalarında yıllık 800 bin üretim yapılabildiğini söyledi.

Kauçuk temelli, viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmaların artması sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler sırasında koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınması gereken tüm önlemleri hayata geçirdiklerini de vurguladı.

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