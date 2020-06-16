MSB'den son dakika operasyon açıklaması! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ile MİT koordinasyonluğunda Irak’ın kuzeyinde bulunan Haftanin’de düzenlenen hava harekatı sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık yapmış olduğu açıklamalarda terör örgütünün bütün inlerinin başlarına yıkılacağını açıkladı.

2 terörist Gara’da etkisiz hale getirildi

MSB’nin yaptığı açıklamalarda teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam ettiğini paylaşarak, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı teröristin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen hava harekatı kapsamında başarıyla etkisiz hale getirildi.