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MSB'den son dakika operasyon açıklaması! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT koordinasyonluğunda yürütülen operasyonla ilgili yapmış olduğu son dakika açıklamasında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terör örgütü inlerinin başlarına yıkılacağını duyurdu.

16 Haziran 2020 Salı 22:03
MSB'den son dakika operasyon açıklaması! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK ile MİT koordinasyonluğunda Irak’ın kuzeyinde bulunan Haftanin’de düzenlenen hava harekatı sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık yapmış olduğu açıklamalarda terör örgütünün bütün inlerinin başlarına yıkılacağını açıkladı.


2 terörist Gara’da etkisiz hale getirildi

MSB’nin yaptığı açıklamalarda teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam ettiğini paylaşarak, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı teröristin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen hava harekatı kapsamında başarıyla etkisiz hale getirildi.


Son Güncelleme: 16.06.2020 22:03
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