MSÜ sınavında fenalaşan adayın coronavirüse yakalandığı belirlendi! Salondaki diğer adaylar karantinada

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi sınavındaki bir kız öğrencinin sınav sırasında fenalaştığı ve öğrencinin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte aynı salonda sınava giren adayların tamamının karantinaya alındığı belirtildi.

Sınavda fenalaşan adayın test sonucu pozitif çıktı

Kocaeli yerel basınında yer alan haberlere göre 14 Haziran Pazar günü düzenlenen MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı’nda girişte bütün adaylar için maske dağıtıldı ve öğrencilerin tamamı dezenfekte edilmesine karşın ateş ölçümü yapılmadı.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 205 numaralı salondaki 16 öğrenci içerisinden bir kız öğrenci bir anda fenalaştı ve aday tek kişilik salona alınarak sınavını burada tamamladı. Kız öğrenci için çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan coronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı salonda sınava giren adayların tamamı evlerinde 14 gün karantinaya alındı.

Veliler YKS’nin ertelemesini istiyor

Söz konusu olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan veliler ise YKS’ye çok daha fazla öğrenci katılım sağlayacağından sınavın ertelenmesi gerektiğini savunuyor.