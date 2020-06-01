Müdür yardımcısının üzücü ölümü! Isırıldığı yılan yüzünden hayatını kaybetti

Şok eden yılan yüzünden ölüm haberi Trabzon'un ilçesinden geldi.Sabah saatlerinde kendisinin sahibi olduğu çay bahçesinde temizlik yaptığı esnada yılan tarafından ısırılan talihsiz müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Müdür yardımcısının üzücü ölümü! Isırıldığı yılan yüzünden hayatını kaybetti
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Talihsiz olay Trabzon'un Denekpazar ilçesinde yaşandı.

Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 43 yaşındaki Recep Ali Düzenli, kendisine ait çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada fark edemediği bir yılan tarafından ısırıldı.

Bölgedeki diğer vatandaşların araması üzere çayların ekili olduğu bahçeye gelen sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Düzenli'yi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırdı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Tahlisiz Müdür Yardımcısı buradaki tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini kapattı.

Diğer yandan hayatını kaybeden Recep Ali Düzenli'nin Trabzon Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı , evli ve 4 çocuk babası olduğu açıklandı.

 

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 12:44

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