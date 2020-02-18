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Müge Anlı'nın da aradığı Dursiye Sağlam ölü bulundu

Afyonkarahisar’da yaşayan ve iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Dursiye Sağlam, merkeze 5 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Müge Anlı'nın da programında aradığı kadının cesedi öldürüldükten sonra yakılmaya çalışıldığı öğrenildi.

18 Şubat 2020 Salı 12:33
Müge Anlı'nın da aradığı Dursiye Sağlam ölü bulundu

Afyonkarahisar’da 11 Şubat tarihinde gece mesai yaptığı işyerinden çıktıktan sonra kaybolan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Dursiye Sağlam'ın cededi bulundu. 2 çocuk annesi Dursiye Hanım hakkında kayıp ilanı veren kızı Derya ve kardeşi Hüseyin, aynı zamanda Müge Anlı'nın programına başvurmuşlardı.

Derya, babasının kendisini ve annesi dövdüğünü, o yüzden annesinin evden kaçmış olabileceklerini tahmin ettiklerini söylemişti. O sırada Dursiye Sağlam’ın ortadan kaybolmadan önce iş arkadaşı A.C.'ye ulaşılmış fakat iş arkadaşının söylediği sözlerde şüpheye neden olmuştu.

Bugün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kenarında yanöış bir kadın cesedi olduğu yönündeki ihbarı değerlendirerek bölgeye intikal ettiler. Afyonkarahisar-Çobanlar kara yolu üzerinde merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Sülümenli beldesi mevkisinde, bir çukurun içerisinde yarı yanmış haldeki kadın cesedini buldular.

Dursiye Sağlam ile bir ilişkisi olduğu iddia edilen A.C. ise şüpheli konuşmaları ve hareketleri nedeniyle gözaltına alındı. A.C. yapılan sordulama da ise 'abla' diye hitap ettiği Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı ifadesinde kadını önce bıçakladığını ve daha sonra da yakmaya çalıştığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetMüge AnlıDursiye Sağlam
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