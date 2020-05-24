Muğla'da kadın cinayeti! Milli boksör kız arkadaşını önce dövdü sonra öldürdü

Kadın cinayetlerine bir yenisinin daha eklenmesi haberi Muğla'dan geldi. Bu sabah saattlerinde meydana gelen olayda Menteşe ilçesinde bulunan Kötekli Mahallesi'nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçtiğimiz yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, erkeke arkadaşı tarafından öldürülerek cinayete kurban gitti.
Kız arkadaşını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Zeynep Şenpınar'ın olay anında hayatını kaybettiğini belirlerken, bıçakla kendini yaralayan Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenile Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Evde yapılan incelemeler sonucunda ise Zeynep Şenpınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.