Muğla'da kadın cinayeti! Milli boksör kız arkadaşını önce dövdü sonra öldürdü

Muğla'da milli boksör Selim Ahmet K., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı önce dövdü sonrada göğsünden bıçaklayarak öldürdü. dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da kadın cinayeti! Milli boksör kız arkadaşını önce dövdü sonra öldürdü
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Kadın cinayetlerine bir yenisinin daha eklenmesi haberi Muğla'dan geldi. Bu sabah saattlerinde meydana gelen olayda Menteşe ilçesinde bulunan Kötekli Mahallesi'nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçtiğimiz yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, erkeke arkadaşı tarafından  öldürülerek cinayete kurban gitti.

Milli boksör olduğu öğrenilen 26 yaşındaki erkek arkadaşı Selim Ahmet K. ile henüz belrilenemeyen bir nedenden dolayı tartışan Zeynep Şenpınar (25) tartışmalarının kavgaya dönmesi üzerine erkeke arkadaşı tarafından darp edildi. Selim Ahmet K., daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla  Zeynep Şenpınar'a saldırdı ve bıçağı genç kızın göğsüne saplayarak ölümüne neden oldu.

Kız arkadaşını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Zeynep Şenpınar'ın olay anında hayatını kaybettiğini belirlerken, bıçakla kendini yaralayan Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenile Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Evde yapılan incelemeler sonucunda ise Zeynep Şenpınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


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