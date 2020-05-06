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Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:04
Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Fethiye–Antalya karayolu Saklıkent kavşağında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Ahmet K. yönetimindeki 34 FF 7787 plakalı kamyon, Hilmi Sert idaresindeki 07 D 4341 plakalı otomobil ile çarpıştı. 

Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücü Hilmi Sert ile yanıdaki koltukta oturan Canser Zeytinci yola savruldu. Çevrede bulunanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yola savrularak ağır yaralanan Sert ile Zeytinci'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. Hastanede tedavi altına alınan 60 yaşındaki Hilmi Sert ile 62 yaşındaki Canser Zeytinci, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettikleri bildirildi.

Kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedilirken, kavşağa kontrolsüz giren otomobile, ana yoldan gelen kamyonun çarptığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıMuğlaSeydikemer
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