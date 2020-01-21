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Muğla'da yanan otomobilde gelen korkunç ölüm!

Muğla Fethiye'de yol kenarında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın sonrasında araç içerisinde bulunan bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

21 Ocak 2020 Salı 14:25
Muğla'da yanan otomobilde gelen korkunç ölüm!

Muğla'nın turisik ilçelerinden Fethiye'de cadde üzerinde par etmiş bir halde olan otomobilde yangın çıktı. Şehit Sadık Bey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda araç bir anda alev alırken çevrede bulunanlar durumun hemen itfaiye ekiplerine bildirdiler. 

Olay yerine gelen tfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otomobilin içerisinde bulunan Mümin Varol’u yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

58 yaşındaki Varol’un yanmış cesedi sağlık ekipleri tarfından önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna daha sonrada Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yeri ve polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında ise yangının araç içinde uyuyup kalan Varol’un sigara izmaritini düşürmesi sonucu çıkmış olabileceğiihtimali üzerinde duruluyor.

Anahtar Kelimeler:
YangınMuğlaFethiyeOtomobil
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