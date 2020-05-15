Muğla'da dolandırıcılık yapan 2 kadın Aydın'da yakalandı!

Muğla’da bir kişiyi evlenme vaadi ile dolandırmaya çalışan 2 kadın Aydın polisinin operasyonu ile yakayı ele verdi. Yetkililerden alınan bilgilere göre evlenme vaadi ile H.A ve S.Ö ile iletişime geçen 2 kadın evlenme vaadi ile 800 TL alarak kayıplara karıştı. Dolandırılan vatandaşın polise şikayeti sonrasında incelemelere başlayan polis ekipleri ise kadınların Muğla’dan Aydın’a geçtiklerini saptadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonrasında yakalanan iki kadın gerekli işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 23:22