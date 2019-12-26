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Muğla’daki kayıp boyacı hala bulunamadı! Arama çalışmaları devam ediyor

Bir süredir haber alınamayan 36 yaşındaki boyacı Mehmet Ali Koran için meraklı araştırmalar devam ediyor. Muğla Bodrum’daki kayıp boyacı Mehmet Ali Koran hala bulunamadı! Koran’ı arama çalışmaları devam ediyor. İşte ayrıntılar…

26 Aralık 2019 Perşembe 22:39
Muğla’daki kayıp boyacı hala bulunamadı! Arama çalışmaları devam ediyor

Muğla’nın Bodrum bölgesinde İçmeler istikametinde yer alan bir tersanede boyacılık yapan Mehmet Ali Koran’dan iki gündür haber alınamaması sonrasında Koran’ın ailesi polis birimlerine durum hakkında bilgilendirme yaptılar.

Polis birimleri Koran’ın ailesi tarafından yapılan bu bildirim üzerinde mahalle ve etrafındaki bölgelerde arama çalışması başlattı. Muğla Arama Kurtarma Araştırma Deneği ekipleri de polis birimleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarına destek verdiler.

Fotoğraf: AA

Arama çalışmaları kapsamında havadan drone cihazlarıyla da gözlem yapılırken bir yandan da etraftaki güvenlik kameraları taranıyor. Mehmet Ali Koran’ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

36 yaşındaki kayıp boyacı Mehmet Ali Koran’ın ailesi ise meraklı ve endişeli bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:39
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