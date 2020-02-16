Muharrem İnce, kendisine kafa atıldığı söylentilerine fotoğrafla yanıt verdi

Muharrem İnce ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu arasında dün gece gerçekleştiirlen topalntı sırasında her iki CHP'li arasında bir tartışma yaşandığı ve Kesimoğlu'nun İnce'ye kafa attığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen ve dün gece Çankaya'daki ofisinde saat 23.00 sıralarında CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ve eski Yalova Valisi Yusuf Erbay ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Yapılan toplantıda ise Kesimoğlu ile yapılan görüşmeninyla bittiği iddiası kulislerde dönmeye başladı ve bu iddiada Muharrem İnce'ye kafa atıldığı ve burnunun kanadığı öne sürüldü.

Ortaya atılan bu iddialar üzerine konuşan Muharrem İnce ise söz konusu bu olayın geerçekleşmediğini söyleyerek paylaştığı bir fotoğrafla kulislerde dolaşan haberleri yayınladı.