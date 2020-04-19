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Muhtarın ihmali ve hastaların sorumsuzluğu sonucu vaka sayısı katlanıyor!

Geçtiğimiz hafta Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesinde İstanbul'dan gelen kişileri gizlediği gerekçesiyle görevden alınan muhtarın mahallesinde vaka sayıları artışa geçti. Son vaka sayısı 44'e yükseldi ve tüm köy taramadan geçiriliyor.

19 Nisan 2020 Pazar 13:30
Muhtarın ihmali ve hastaların sorumsuzluğu sonucu vaka sayısı katlanıyor!

Vaka sayısının yoğun olduğu İstanbul'dan 7 Nisan 2020'de Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale İlçesi Örmetaş Mahallesi'ne giden 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahalle hıfzıssıhha kurulu tarafınan karantinaya alınmıştı.

Ancak sebebi bilinmeyen nedenden ötürü İstanbul'dan gelen başka şahısların da olduğu ve mahalle Muhtarı Mikail Duman tarafından gizlendiği ortaya çıktı.Bu talihsiz olaydan hemen sonra mahallede çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı toplamda 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi. 

Özel sağlık ekipleri mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 hane 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlattı.

Dün 200 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalar ile birlikte mahalledeki koronavirüs vaka sayı 44'e yükseldi.

Giriş çıkışların yasak olduğu mahallede testler devam ederken, tespit edilen yeni vakaların tedavilerine başlandı.

Anahtar Kelimeler:
VanKöylüleri Saklayan MuhtarVanın Başkale Ilçesine Bağlı Örmetaş Mahallesi
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