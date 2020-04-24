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Mukabele ne demek? Ramazan mukabalesi hangi kanalda saat kaçta yayınlacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde okunmayacak olan mukabele Ramazan ayı boyunca ibadetlerini evde yapacak olan müslümanlar için TV ekranlarından yayınlanacak. Peki mukabale hangi kanaldan yayınlanacak? Ramazan mukabelesi saat kaçta başlayacak? Mukabele ne demek? Ramazan muhabelesi dinle!

24 Nisan 2020 Cuma 13:09
Mukabele ne demek? Ramazan mukabalesi hangi kanalda saat kaçta yayınlacak?

Ramazan ayı içerisinde öğle ve ikindi namazının hemen ardından Kuran-ı Kerim'in okunması ile yapılan mukabele geleneği bu yıl koronavirüs tedbirler kapsamında cemaatle camilerde namaz kılınamayacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar için TV kanallarından yayımlanması kararı verildi.

Ramazan ayının bugün başlaması ile birlikte ibadet dolu bir ay geçirmeye başlayan müslümanlar ibadetler arasında mukabele dikkat çekiyor. Her ramazan ayında bir gelenek haline getirilen mukabele bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına geliyor. 

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle vaktinin büyük bir çoğunluğunu evinde geçirecek olan vatandaşlar, TV'de mukabele saatleri ve kanalları ile ilgili araştırma yapıyorlar. Peki Ramazan'da mukabele hangi kanalda? İşte konuyla ilgili tüm detaylar..

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Edirne'de Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürüleceği açıklanırken Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm yayın konusunda bir açıklama yaparak, "Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak." diye konuştu.

Diyanet TV'de ise Ramazan mukabelesi her gün saat 15:00'da yayınlacak. Diyanet TV'den mukabele geleneğine önemli bir katkı sağlayacak olan hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar. olacak. 5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, Diyanet TV ekranlarında yayınlacak.

MUKABELE NEDİR?

Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Kur'an, Peygamber'in son Ramazan'ında okuduğu sıralama ile vefatından sonra Ebubekir zamanında mushaflaştırılmış, Osman zamanında teksir edilerek büyük şehirlere gönderilmiştir. 600'den fazla sahifeden oluşan kitap düzeni, takriben 20 sayfadan oluşan 30 cüze bölündü. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz okuyarak bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okuma geleneği içinden mukabele geleneği doğmuştur.

MUKABELE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hz. Muhammed'e 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık yirmi üç yıl devam etti. Peygamberimizle Cebrail, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okurlar. Önce Cebrail okur Peygamberimiz dilerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerler. Bu durum Peygamberimizin vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasına meydan verilmemişti. Peygamberimizin bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdir.

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