İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101138
ALTIN
383.608
DOLAR
6.9817
STERLİN
8.6582
EURO
7.5709

Munzur'da 44 gün önce kaybolan Uzman Çavuş'un cenazesi bulundu

Tunceli'deki Munzur Nehri'nde eğitimde olduğu sırada içinde bulunduğu botun devrilmesiyle 36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Uzman Çavuş Güneş'in cansız bedenine tam 44 gün sonra ulaşıldı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 14:04
Munzur'da 44 gün önce kaybolan Uzman Çavuş'un cenazesi bulundu

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in de içinde bulunduğu bot Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada devrildi.  Botta bulunan 3 JAK timi görevlisi kendi imkanlarıyla nehirden kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu.

Uzman Çavuş Güneş'in kaybolamsının hemen ardından; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri geniş çapta bir arama çalışmaları başlattı. Ekipler 44 gündür sürdürdükleri çalışmalar sonucunda Güneş'in cansız bedenini, Tunceli Öğretmenevi mevkisinde bulunan Uzunçayır Baraj Gölü'nde buldular.

Munzur'da 44 gün önce kaybolan Uzman Çavuş'un cenazesi bulundu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise haberi alır almaz, ekipleri olduğu bölgeye giderek Uzman Çavuş Güneş'in cenazsinin taşınması için ekiplere yardım etti. Vali Sonel, olay yeri ile bölgenin arasındaki mesafenin 15 kilometre olduğunu söyledi.

Baraj gölünden çıkarılan Güneş'in cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken otopsi yapılmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek. 

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ tarafından başlatılan darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında görev yaptığı ve darbecilerle girdiği çatışmada yaralandığı öğrenildi. FETÖ’cülere karşı verdiği mücadele sonrasında Güneş’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından o dönem 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna davet edildiği de bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
TunceliUzman çavuşMunzur NehriYılmaz Güneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan normalleşmeye dönüş planı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan normalleşmeye dönüş planı
Antalya'da bozuk kamyonetin kasasında yaşayan adam ölü bulundu!
Antalya'da bozuk kamyonetin kasasında yaşayan adam ölü bulundu!
Eminönü'de güvercinleri ezmişti! Adliyeye sevk edilen şahıs sabıkalı çıktı
Eminönü'de güvercinleri ezmişti! Adliyeye sevk edilen şahıs sabıkalı çıktı
Samsun'da 3 yaşındaki Esra’nın acı ölümü!
Samsun'da 3 yaşındaki Esra’nın acı ölümü!
İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesini 81 ile gönderdi!
İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesini 81 ile gönderdi!
Hatay'da borç kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı!
Hatay'da borç kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı!

Popüler Haberler

Bimde bu cuma neler var? 1 Mayıs – 8 Mayıs 2020 aktüel indirimli ürün kataloğu
Evi kötü durumdakilere ev tadilat yardım ödemesi nedir? Nereye başvuru yapılır? Kimler bu ödemeden faydalanır? Ev yardım ödemesi şartları
Ramazan 5.gün iftar menüsü önerisi
Günlük Burç Yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe
Show Tv Kendine İyi Bak Başvuru Formu
Star TV Geleceğin Peşinde Başvuru ve iletişim
Kanal D Gelinim Mutfakta Başvuru Formu
TRT 1 Aileler Yarışıyor Başvuru Formu
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2020 Başvuru Formu
Fındık fiyatları 29 Nisan Çarşamba fındık borsası fındık kaç lira?
İp Atlamanın faydaları nelerdir? İp atlama ile kaç kalori yakılır?
Postaneler kapandı! Edevlet şifresini nasıl alırım?
Zümrüdüanka Mahir kimdir? Gerçek adı nedir? Sermiyan Midyat hakkında bilgiler
6 farklı banka borç faizsiz ertelenecek!
İhtiyaç sahiplerine muhtaç aylığı kapsamında 914 TL her ay düzenli ödenecek!
1000 TL sosyal yardım alamayanlar için yeni devlet yardımı başvuruları alınıyor
Haftanın ücretsiz Udemy kursları neler? Udemy kurslarına nasıl katılabilirim?
Şampiyon dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt Şampiyon dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?
65 Yaş üstüne sokağa çıkma izni ne zaman çıkacak?
Kredi borcu devam eden ev satılabilir mi?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadardır? Sokağa çıkma yasağında kaç tl para cezası yazılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.