Munzur'da 44 gün önce kaybolan Uzman Çavuş'un cenazesi bulundu

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in de içinde bulunduğu bot Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada devrildi. Botta bulunan 3 JAK timi görevlisi kendi imkanlarıyla nehirden kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu.

Uzman Çavuş Güneş'in kaybolamsının hemen ardından; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri geniş çapta bir arama çalışmaları başlattı. Ekipler 44 gündür sürdürdükleri çalışmalar sonucunda Güneş'in cansız bedenini, Tunceli Öğretmenevi mevkisinde bulunan Uzunçayır Baraj Gölü'nde buldular.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise haberi alır almaz, ekipleri olduğu bölgeye giderek Uzman Çavuş Güneş'in cenazsinin taşınması için ekiplere yardım etti. Vali Sonel, olay yeri ile bölgenin arasındaki mesafenin 15 kilometre olduğunu söyledi.

Baraj gölünden çıkarılan Güneş'in cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken otopsi yapılmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek.

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ tarafından başlatılan darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında görev yaptığı ve darbecilerle girdiği çatışmada yaralandığı öğrenildi. FETÖ’cülere karşı verdiği mücadele sonrasında Güneş’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından o dönem 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna davet edildiği de bildirildi.