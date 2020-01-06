Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 2 gündür kayıp

2 gün önce öğrenim gördüğü Tunceli'de Munzur Üniversitesi yurdundan ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Gülistan Doku için tüm ekipler seferber oldu. Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Gülistan'ın en son dün saat 22.00 sıralarında Tunceli- Elazığ yolu yakınlarında görüldüğünü tespit eden polis ekipleri aramalarını o yönde yoğunlaştırmaya başladı.
Gelen ihbarı değerlendirerek son olarak görüldüğü yer olan Tunceli- Elazığ yolu yakınlarında aramalarını sıklaştıran ekipler Doku'yu bulmak için il genelindeki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.