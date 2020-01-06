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Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 2 gündür kayıp

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku 2 gündür kayıp. 2 gün önce kaldığı yurttan ayrılan ve bir daha dönmeyen Gülistan'ı bulabilmek için aile ve polis seferber oldu.

06 Ocak 2020 Pazartesi 20:30
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 2 gündür kayıp

2 gün önce öğrenim gördüğü Tunceli'de Munzur Üniversitesi yurdundan ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Gülistan Doku için tüm ekipler seferber oldu. Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Gülistan'ın en son dün saat 22.00 sıralarında Tunceli- Elazığ yolu yakınlarında görüldüğünü tespit eden polis ekipleri aramalarını o yönde yoğunlaştırmaya başladı.

Yurttan çıkış yaptıktan sonra akşam tekrar giriş yapmayan ve telefonlarada cevap vermeyen Gülistan'ın arkadaşları durumu hemen genç kızın ailesine söyledi. Gülistan'ın ailesi ise kızları hakkında kayıp şikayeti bildirmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için kent genelinde çalışma başlattı.

Gelen ihbarı değerlendirerek son olarak görüldüğü yer olan Tunceli- Elazığ yolu yakınlarında aramalarını sıklaştıran ekipler Doku'yu bulmak için il genelindeki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

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Tunceli Munzur üniversitesiGülistan DokuKayıp
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