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Murat Sancak kimdir? Tanı kitlerini nerden aldı? Tanı kitleri almak yasal mı?

Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın hızlı tanı kitleriyle koronavirüs testlerini denediği videosu ortaya çıktıktan sonra sosyal medyanın tepkisini çekmişti. Murat Sancak daha sonra bir açıklama yaparak tanı kitlerini ücret karşılığında 125 test kiti aldığını açıkladı. Peki Murat Sancak kimdir? Murat Sancak'ın mesleği nedir?

27 Mart 2020 Cuma 23:56
Murat Sancak kimdir? Tanı kitlerini nerden aldı? Tanı kitleri almak yasal mı?

Son zamanlarda sağlık sektöründeki faaliyetleri ile dikkat çeken iş insanlarından Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın evde yeni tip Koronavirüs testlerini denediği videosu sosyal medyanın gündemine düştü. Vatandaşlar tarafından tepki toplayan bu görüntülerin ardından Murat Sancak bir açıkalma yaparak tanı kitlerini ücret karşılığında 125 test kiti aldığını açıkladı.

Koronavirüs salgınının hızla yayılmasından sonra vatandaşlara yeterli sayıda Kovid-19 testi yapılmadığı tartışmalarıyla birlikte Sancak grubunun sahibi Ethem Sancak’ın yeğeni ve MT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’ın, test kitlerini kullanırken görüldüğü video, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Murat Sancak

Söz konusu videoda ise parmağında cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir yüzükle görünen Murat Sancak’ın ev ortamında tanı kiti kullandığı hatta görüntülerde tanı kitlerinin nasıl kullanıldığını da anlatıyor.  

Murat Sancak

Murat Sancak, gelen tepkiler üzerine bir yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve açıklamasında görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek, "Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı. Paylaştığı faturada ise 125 adet test alındığı ve 12 bin 125 TL ödendiği görülüyor.

Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısından sonra bir basın mensubu tepki çeken görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya konuyla iligli görüşlerini sordu. Bakan Koca şu ifadeler ile yanıt verdi:

"Testin iznini Bakanlık olarak biz veriyoruz. Biz hiçbir vatandaşımızın para vererek ücretli olarak bu testi yapmasını tasvip etmiyoruz. Özel kuruluşların veya kişilerin dışarıdan veya içeriden kendi başına kit alarak bu numuneleri test ediyor olması asla kabul edeceğimiz bir durum değil. Bunun için gereken yapılır."

Sancak Grup hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Enerji, tarım ve hayvancılık, inşaat, eğitim, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren Sancak Grup, son dönemde sağlık sektöründe de boy gösteriyor. Liv Hospital, Medical Park ve İstinye Üniversitesi Hastanesi ile çalışan holdingin, MLP Care Sağlık Grubu hisselerinin yüzde 35,01'i halka açıldı.

MURAT SANCAK KİMDİR?

Murat Sancak kimdir?

Murat Sancak Star Medya Grup Başkanlığı'nın yanısıra MT Holding bünyesindeki bazı şirketlerin de başkanlığını yürütüyor.

Murat Sancak; VERA 360, MT Sağlık Ürünleri, MT Bilgi Teknolojileri, MT System, MT Servis, MT Gayrimenkul, MEDİ Salus, Metuas ve DEUS şirketlerini yönetiyor.

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