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Musluk tamircisi ve bina görevlisi arasındaki komisyon tartışması kanlı bitti

Kayseri’de, su tesisatçılığı yapan Murat Kekme musluk tamiri için gittiği binanın görevlisi tarafından komisyon vermediği için pompalı tüfekle vuruldu. Kekme, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

05 Mayıs 2020 Salı 20:09
Musluk tamircisi ve bina görevlisi arasındaki komisyon tartışması kanlı bitti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde su tesisatçısı ve bina görevlisi arasında yaşanan 'Komisyon' tartışması kanlı bitti. Dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda musluk tamiri için çağırıldığı binaya giden 50 yaşındaki Murat Kekme, kendisinden komisyon istediği iddiasıyla binada görevli Raşit D. (35) ile tartışmeya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında bina görevlisi Raşit D., evden getirdiği pompalı tüfekle Murat Kekme'ye ateş açtı ve Kekme'nin ağır yaralanmasına neden oldu. Kanlar içerisinde yere yıpılan Kekme, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Murat Kekme'nin yaralandığını duyan akrabaları ise, olayın yaşandığı binaya gelerek Raşit D.'ye saldırdılar. Olay yerinde bulunan polis, tarafları sakinleştiriken Raşit D.'yi gözaltına alarak Emniye Müdürlüğüne götürdüler. Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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