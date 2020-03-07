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Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, yaşamını yitirdi

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, yaşamını yitirdi.

07 Mart 2020 Cumartesi 14:55
Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, yaşamını yitirdi

Arabesk müziğin kaybettiğimiz efsane isimşerinden Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti. İstanbul'da bir süredir tedavi altında olan ve son olarak yoğun bakım ünitesine kaldırılan Muhterem Nur'un din bilinci kapandı haberi gelmişti. Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nur'un ölümü Gürses'in de hayranlarını üzdü.

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, yaşamını yitirdi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi olan Muhterem Nur önceki gün kan değerleri değişme görülmüş ve sanatçı solunum ve diyaliz cihazına bağlanmıştı. Doktorları ise dün Muhterem Nur'un bilincinin kapandığı yönünde yaptıkları açıklamanı ardından ise bugün üzücü haberi paylaştılar.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, yaşamını yitirdi

Gerçek adı Aysel Muhterem Kısa olan Muhterem Nur, 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybeden ve  babasını hiç tanımayan Nur, "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Önce lga adını alan Muhterem Nur, Yugoslav hükümetinin müslümanlara yaptığı aşırı baskıları altında kalan Manastır Türkleri arasında başlayan göçle birlikte oda çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. 

Diğer göçmenlerle birlikte önce Tekirdağ'a yerleşen fakat tüm servetini Manastır'da bırakan ailesi yaşadığı zor şartlara daha fazla dayanamayıp 1942 yılında İstanbul Eyüp'te küçücük bir eve sığındılar. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa ollan Muhterem Nur'un bütün çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. 

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başlayan Nur, ilk olarak figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

Kısa sürede başrollere yükselerek bir çok film çevirmesineşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı.Sonunda ödeyemediği borçları yüzünden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yattı. İlk evliliğini 1961 yılında gazeteci-aktör Işın Kaan Köseoğlu ile yaptı, bu evlilik 1963 yılında boşanma ile sona erdi.1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967'de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970 yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan Muhterem Nur, tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002'ye kadar sinemada yer aldı. 

GÜNCELLEME

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Muhterem Nur'un vefat ettiği yönünde yapılan haberlere karşılık şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur hakkında açıklama yaparak çıkan haberleri yalanladı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesinde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi altına alınan gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği yönünde haberler ortaya atıldı. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un durumunun iyi olduğu yönünde son dakika açıklaması yapıldı.

Müslüm Gürses'in eski dostlarından Muhteşem Candan, söz konusu haberler ile ilşgili yaptığı açıklamada, Nur'un durumunun iyiye gittiğini ve gözlerini açtığını söyledi. 

Sosyal medyada yayılan bu iddialara karşılık açıklama yapan Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan, "Muhterem Nur yaşıyor. Hatta artık diyaliz makinesine bağlı değil. Gözlerini açtı, ayak parmaklarını hareket ettiriyor. Durumu beklenenin tam tersine iyi. Bütün sevenlerinden dua bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

Daha sonra şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur hakkında açıklama yaparak çıkan haberleri yalanladı. Asuhan, "Asılsız vefat haberleri beni derinden üzmüştür, lütfen itibar etmeyiniz." diye konuştu.

Dün ise Muhterem Nur'un doktorları 87 yaşındaki sanatçının solunum cihazına bağlandığı ve bilincini kaybettiği yönünde bir açıklamada bulunmuşlardı.
 

Son Güncelleme: 07.03.2020 16:34
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