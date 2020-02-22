Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

Arabesk Müzğinin 'baba' lakablı sanatçısı olan ve 2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Yüksek şekere bağlı organ yetmezliğinden hastaneye kaldırılan Nur'un yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye yatırıan 87 yaşındaki Muhterem Nur'un organ yetmezliği tedavisinin buluduğu hastanede üç gündür devam ettiği ifade edildi. Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan ve 31 Aralık Manastır doğumlu olan Muhterem Nur'un son zamanlarda sağlık sorunlarının oldukça fazlalaştığı bildirildi. Doktorların yaptığı açıklamaya göre ise Nur'un şuan için sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bir döneme damga vuran Türk sinema oyuncusu ve şarkıcısı Muhterem Nur kimdir?

31 Aralık 1932'de Manastır'da doğan Muhterem Nur anne ve babasını hiç görmemiş “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütülmüştür.

1942’de, İkinci Dünya Savaşı’nın dehşeti içinden bir kamyomla altında İstanbul’a kaçırılan Nur'un teyze dedği kadın ona kimlik çıkarmıi ve Nur'u Muhterem Kısa adı ile kaydettirmiş.

İlkokulu Eyüp’te bitiren Muhterem Nur, 14 yaşında yine Eyüp’te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. 1950’lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftade ile Beyoğlu turlarına başlayan Nur, o sırada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku tarafından keşfedildi.

İlk film teklifini 1950’lerin başında Muharrem Gürses’ten alan Muhterem Nur, Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına başladı ve ikinci filmi 1952 yılında Osman Seden’in yönettiği Kanun Namına ile çekti. Güzel oyuncu o dönemde Ümit Utku’nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik filmiyle il başrol deneyimini yaşayan Nur, 1958 yapımı Üç Arkadaş filmiyle yıldızlar sınıfına yükseldi. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi oyuncularla başrol paylaşan Muhterem Nur sevgisi, 1960’larda “Türkan Şoray sevgisi” ile karşılaştırılabilecek bir boyutlara çıktı.

Eski eşi Işın Kaan ile 1963 yılında boşanan Muhterem Nur, 1986 yılında Müslüm Gürses ile hayatını birleştirdi.