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Muş'ta vatandaşlar çekirge istilasına karşı yetkililere önlem alma çağrısında bulundu

Muş'ta 17 köyü istila eden çekirgeler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Vatandaşlar ''Çekirge tarlaya girerse, tarlada çayır bırakmaz.'' sözleriyle yetkililere önlem alma çağrısında bulundu.

21 Haziran 2020 Pazar 15:55
Muş'ta vatandaşlar çekirge istilasına karşı yetkililere önlem alma çağrısında bulundu
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Muş’un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çekirgeler vatandaşların panik yaşamasına sebebiyet verdi. 17 köyde yaşanan ve Muş Ovası’na doğru ilerlemekte olan çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden dolayı endişe duyuluyor.

‘’Çekirge tarlaya girerse, tarlada çayır bırakmaz.’’


17’yi aşkın köyde görülüp Muş Ovası’na doğru ilerleyen çekirgeleri gören vatandaşlar yolda sürü halinde binlerce çekirge olduğunu duyurdu. Sürünün ovaya inmesiyle birlikte ekili arazilerin zarar görebileceğini söyleyen vatandaşlar, yetkililere önlem alma çağrısında bulundu.

Yetkililerin müdahale etmesini söyleyen bölgedeki vatandaşlar, çekirgelerin Muş Ovası’na doğru gittiğini ve böyle olması halinde çekirgelerin ekinleri mahvedebileceğini açıkladı. Buğdayların hepsini yediklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililere önlem alma çağrısı yaptı.  

 


Son Güncelleme: 21.06.2020 15:55
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