Muş'ta vatandaşlar çekirge istilasına karşı yetkililere önlem alma çağrısında bulundu

Muş’un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çekirgeler vatandaşların panik yaşamasına sebebiyet verdi. 17 köyde yaşanan ve Muş Ovası’na doğru ilerlemekte olan çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden dolayı endişe duyuluyor.
‘’Çekirge tarlaya girerse, tarlada çayır bırakmaz.’’
Yetkililerin müdahale etmesini söyleyen bölgedeki vatandaşlar, çekirgelerin Muş Ovası’na doğru gittiğini ve böyle olması halinde çekirgelerin ekinleri mahvedebileceğini açıkladı. Buğdayların hepsini yediklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililere önlem alma çağrısı yaptı.
Son Güncelleme: 21.06.2020 15:55