Muş'tan Elazığ'a hasta nakli yapan Ambulans kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarptı!

Elazığ’da hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı. 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması sonrasında konu ile ilgili araştırmalar başladı.

Ambulans kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarpınca hastanede bulunan hasta olay yerinde hayatını kaybetti. 2’si sağlık görevlisi olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kazada olay, Merkeze bağlı Cahit Dolakay Bulvarı Doğançay yol kavşağında meydana geldi.

Alınan son bilgilere göre Muş’tan getirilen Y.Ç’nin kullandığı 49 AL 120 plakalı 112 acil komuta merkezine bağlı ambulans kırmızı ışıkta duran O.A’nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Ambulansla hastaneye sevki gerçekleştirilen 66 yaşında ki Hanım Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken 2’si sağlık görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden hasta Hanım Yalçın için otopsi için Fırat Üniversite Hastanesinde incelemeler başladı.

Polis ekiplerince Muş’tan 250 kilometre gelip hastaneye 3 kilometre kala kaza yapan Ambulans ile ilgili araştırmalar başladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 21:57