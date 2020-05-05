MYK'da neler görüşüldü? AK Parti sözcüsü Çelik açıkladı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında bir basın toplantısı düzenledi. Çelik düzenlediği basın toplantısında toplantıyla ilgili ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek." ifadelerini kullanan Çelik, darbe imaları hakkında da bunun milli iradeye dönük bir suikast girişimi olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalardan bazı satırbaşları:

Dün Cumhurbaşkanımız yeni kolaylaştırmaları açıkladı, bunları da takip edeceğiz.

Dünyadaki durumu da takip ediyoruz. Hangi ülkelerde vaka nasıl seyrediyor, ülkemize yansımaları nasıl olabilir...

Normalleşme sürecine giriyor olmamız son derece önemlidir. Vatandaşlarımızın sıkıldığını biliyoruz. Tedbirlere ne kadar uyarsak normalleşme o kadar gerçekleşecek. Arzumuz tedbirlere tam olarak uyulmasıdır. Geldiğimiz nokta bizim için sevindiricidir ama rehavete kapılmamamız gereken bir dönemdeyiz.

'DARBE İMASI' TARTIŞMASI

Türk siyasi tarihi açısından tarihe geçmesi gereken bir tartışma yaşadık. 10 gündür devam ediyor. Bir internet sitesindeki yazarın Sayın Cumhurbaşkanımızı merhum Başbakan Menderes'in akıbetiyle tehdit eden bir yazının çıkmasına kadar varan bir süreç. Bir askeri bürokartın yüce Meclis'e saldırısıyla başladı bu dönem. Maalesef bildiğiniz bir parti her zaman olduğu gibi vesayet süreçlerine verdiği desteği burada da gösterdi.

Seçimle ya da başka yollarla gidecek’ demek milletin iradesine suikast düzenlemenin referansıdır. Sayın Kılıçdaroğlu bunlara karşı hiç bir şey söylemiyor.

Türkiye’de demokrasiyi felç etme örgütleri çeşitli şekillerde kendilerini gösterirler. En acısı bazı milletvekillerinin bu demokrasiyi felç etme örgütlerinin gönüllü militanı olmasıdır. Demokrasinin gelişmesini kaldıramazlar.

Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır.

Bir daha bu ülkede Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecektir. Yassıada rejimine karşı milletten yana olmayı sürdüreceğiz.

MYK'DA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ?

Libya'daki gelişmeleri yakından izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takip ederek orada milli menfaatler doğrultusundaki gelişmeleri desteğini yinelemektedir. Doğu Akdeniz'de Yunanların yaptığı kışkırtmalara karşı siyasi olarak gerekli girişimleri yapıyoruz hem de silahlı kuvvetlerimiz, hava, kara, deniz kuvvetlerimiz kararlı mücadelesini sürdürüyorlar.

Suriye'deki tabloyu gözümüzden kaçırmıyoruz. Suriye halkının ülkemizin güvenliğini korunmasına dönük menfaatlerin takip edilmesi önemlidir. Türkiye bütün bu süreçte G-20 içerisinde ya da başka yerlerde, büyük devletlerden büyük ve akil devlet olarak ayrışmıştır.

İçimizde hastalıklı bir zihniyet Corona Virüse karşı başarısız olalım diye her gün yalan yanlış rakamlar ifade ediyor. Ölü sayısı artsın gibisinden temenni siyaseti peşinde koşanları görüyoruz.

Esnaf ve vatandaşlarımıza verilen destek de önemlidir. Şimdiye kadar ekonomik istikrar kalkanı kapsamında 200 milyar TL destek verildi. Ziraat, Halk, Vakıf Bankası ve katılım bankaları temel ihtiyaç desteği kapsamında 5 milyon 100 bin vatandaşımıza 29 milyar 629 milyon tutarında bir kaynak sunmuştur.

Esnaf Destek Paketi kapsamında 535 bin 249 esnafımıza 13 milyar 258 milyon TL'lik bir finansman desteğine ulaşmıştır.

İşletmelere sunulan kefaletli işe devam kredi desteği toplam 124 milyar 386 milyon finansman tahsis edilmiştir. Bu finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 97'sinin KOBİ'ler olması, orta kesimlere dönük yaygın bir destek paketinin yürürlüğe koyulmuş olmasıdır.

- Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık.

- Virüs öncesi dünya ile sonrası dünya farklı.

- DSÖ, 'İlk kriz, aşının eşit dağıtımı' dedi.

- Radikal bir değişim ve dönüşümün olacağı kesin.

- Gıda ve sanayi alanlarına daha çok eğileceğiz.

102 ülkeden 65 vatandaşımız getirilmiştir. Bir muhalefet yetkilisi sürekli olarak dış ülkelerden getirdiğimiz rakamlar arttıkça o kadar meseleyi takip etmekten uzak ki, 'niye ikide bir değişik sayılar açıklıyorsunuz' diyor, matematikten bile kopmuş zihniyetle karşı karşıyayız. Yurtlarda karantina süreleri dolanlar oradan ayrılıyorlar. Onların memnuniyetini duymak, hiçbir vatandaşımızı mahsun ve yalnız bırakmayacağımızın göstergesi.