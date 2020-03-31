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Nasuh tevbesinin sözlük anlamı nedir? Nasuh Tevbesi ne demektir?

Nasuh tevbesi yaptığı günahla kendini kötü hisseden yaptığı yanlıştan dönmek isteyen kişinin gerçekleştirdiği dua anlamına gelir. İçten ve samimi olarak yapılan Kur’an tövbesi yapılırken Nasuh tevbesi yapılırken kişi tövbe ederken, o günaha duyduğu hissiyatı yok etmeye çalışır. Peki Nasuh tevbesi ne demektir? Nasuh tevbesinin sözlük anlamı nedir?

31 Mart 2020 Salı 11:15
Nasuh tevbesinin sözlük anlamı nedir? Nasuh Tevbesi ne demektir?

Sefirin kızı isimli TV dizisinde duyulduktan sonra bir çok kişi tarafından araştırılmaya başlanan Nasuh tövbesi, nasuh yemini olarak ta bilinir. Sözlükte "dönmek" anlamına gelen Tövbe (=Tevbe) hissiyatta kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir. 

(Ragıb el-isfehani, el-Müfredât, s. 83)'da bulunan tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenileme duygusudur. Bu anlamda tövbe, Allah’ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınmak olarak bilinir. 

NASUH NE DEMEK?

Nasuh kelimesi de sözlükte en halis, en safi ve en içten anlamına gelmekle birlikte bu kelime yırtık ve söküğü dikip kapatan, bozulanı tamir eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da taşır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir. Bir diğer taraftan tövbe-i nasuh başkalarına nasihat ediyor gibi güzel örnek olmak anlamlarını da taşır ve kul, günah ile kirlenirken, tövbe ile temizlenir. 

Nasuh tövbesiyle kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah'a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. Şu halde Kur'an'da anlatılan nasuh tövbesi, bilmeden yapılan kötülükleri öğrendikten sonra Kifl gibi hemen terk edebilme şeklindeki azim ve kararlılıktır.

Nasuh Tövbesini Yakalayanlar

Nasuh tövbesini yakalayan ve affa mazhar olan kişilerin başında İsrail oğullarından Kifl, islam tarihinde de Ebu Lübabe, Ka’b b. Malik ve arkadaşları gibi sahabe-i kiram örnek gösterilebilir.

Nasuh kelimesi Tahrîm Suresi’nin 8.ayetinde de geçer;

Der ki; "Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: "Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter." Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, “hâlis, katışıksız” mânası taşıdığı gibi “düzeltici, onarıcı” anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak “öğüt vermek, nasihat etmek” demektir. Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117). Kelimenin bu sözlük anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime “içtenlikle ve kararlılık içinde” şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve “sağ yanlarından” ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73"

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