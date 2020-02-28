NATO'nun olağanüstü toplantısı sona erdi; İşte alınan Türkiye kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam İdlib'deki hain saldırısı sonrası gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonucu NATO'nun Suriye ile ilgili bir topnatı yapılması talebinde bulunmuştu. Türkiye'nin bu talebine olumlu yönde karşılık veren NATO, bugün olağanüstü toplandı.

NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında düzenlenen toplantı sonrasında ise Genel Sekreter Jens Stoltenberg, basına açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen Suriye toplantısında alınan kararları açıklayan Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'deki ciddi güvenlik durumuyla ilgili müttefikleri bilgilendirdiğini aktararak "NATO, Türkiye'ye desteğini birkaç farklı yöntemle gösterecektir. Biri hava koruma yolları ile olacaktır. Bu da Suriye'den gelen hava saldırıların durdurulmasını sağlayacaktır. NATO'nun güneydoğu sınırını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

1 saat 10 dakika süren olağanüstü toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basına şu açıklamalarda bulundu:

"Müttefikler, İdlib'deki saldırı sonucu hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Müttefikler, Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de devam ettirdiği hava saldırılarını kınıyor ve bu saldırıları durdurmaları, uluslararası hukuka uygun davranmaları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) barışçıl çözümünü desteklemeleri çağrısında bulunuyor. Bu tehlikeli duruma bir son verilmeli ve 2018'deki ateşkese acilen geri dönülmeli. Bu bölgede kötüye giden durumun önüne geçilmeli. İdlib'de mahsur kalanlara ulaşım sağlanmalı."

"Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Türkiye aynı zamanda Suriye'deki çatışmadan en derin şekilde etkilenen NATO müttefikidir. Çok sayıda terör saldırısına maruz kalmış ve milyonlarca mülteciye kapılarını açmıştır."

NATO'nun Türkiye'ye her yönden destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Stoltenberg, buna örnek olarak "hava savunmasının güçlendirilmesini" gösterdi ve İttifakın güneydoğu sınırındaki durumu izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Stoltenberg, Türkiye'nin Batılı müttefiklerinden somut destek beklentisine ilişkin bir soru üzerine, "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor." diyerek, Türkiye'nin NATO müttefiklerini Suriye'deki duruma ilişkin düzenli bilgilendirdiğini kaydetti.

Stoltenberg, son olarak, Rusya ve Esed rejimine BM öncülüğündeki siyasi çözüme dahil olmaları çağrısında bulundu.