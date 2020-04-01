Nepal'de sokağa çıkma yasağına uymayanlara kafesli yöntem uygulanıyor!

Çin'de türeyen korona virüs 4 ay içinde tüm dünyayı esir aldı. Ülkeler korona virüs ile mücadelede farklı önlemler alıyor. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağı uygulaması.

Sokağa çıkma yasağını uygulayan ülkelerden Nepal bu kurala uymayanları ilginç bir şekilde cezalandırıyor.

Güvenlik güçlerinin temasını engellemek isteyen yetkililer yasağa uymayanları uzun çubuklarla topluyor.

Daha sonra bu insanlar sokaklara kurulan demir kafeslerde tutuluyor.Ülkede 25 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma yasağı uzatılmazsa 2 Nisan Perşembe günü sona erecek.