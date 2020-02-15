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Neslican Tay anısına Beşiktaş'ta anıt hazırlığı

Kanser ile olan mücadelesiyle tanınan Neslican Tay için İstanbul Beşiktaş'ta anıt yapılması hazırlıkları başlatıldı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:36
Neslican Tay anısına Beşiktaş'ta anıt hazırlığı

Kanser mücadelesi ile hafızlara kazınan ve ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa bopan Neslican Tay için Beşiktaş'ta anıt tasarım çalışmaları başlatıldı. 

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi ie Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile yapılacak olan anıt tasarımı çalıştayının ilk aşamasında öğrenci ve akademisyenler Neslican’ın anıtının yer alacağı parkta incelemelerde bulundu. 27 Şubat tarihinde son bulacak olan çalıştay sonrasında ise seçilen tasarım Neslican’ın adının verildiği park’a konularak ölümsüzleştirilmiş olacak.

Neslican Tay anısına Beşiktaş'ta anıt hazırlığı

Eylül 2019’da kanser mücadelesini kaybeden Neslican Tay’ın unutulmaması ve Neslican Tay’ı gelecek nesillerinde tanımasını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bir öneri sunarak Levent’te park’a ismi verilecek Neslican Tay için, 15-27 Şubat Tarihleri arasında sürecek tasarım çalıştayında yapılacak en başarılı tasarım ile Neslican’ın anısı yaşatılacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeşiktaşNeslican TayAnıt
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