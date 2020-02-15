Neslican Tay anısına Beşiktaş'ta anıt hazırlığı

Kanser mücadelesi ile hafızlara kazınan ve ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa bopan Neslican Tay için Beşiktaş'ta anıt tasarım çalışmaları başlatıldı.
Eylül 2019’da kanser mücadelesini kaybeden Neslican Tay’ın unutulmaması ve Neslican Tay’ı gelecek nesillerinde tanımasını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bir öneri sunarak Levent’te park’a ismi verilecek Neslican Tay için, 15-27 Şubat Tarihleri arasında sürecek tasarım çalıştayında yapılacak en başarılı tasarım ile Neslican’ın anısı yaşatılacağını açıklamıştı.